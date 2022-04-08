«Теперь спать не буду»: Лоза высмеял «запрет» Барских на свои песни для РФ

Юрий Лоза посмеялся над запретом украинского певца Макса Барских слушать россиянам свои песни. Музыкант признался, что не знает ни одной песни Барских и назвал происходящее глупостью, пишет «АиФ».

Композитора насмешила сама постановка требования о запрете, он выразил искреннее недоумение, как можно вообще запретить слушать песни или музыку.

Запретить слушать песни — это декларативный лозунг. Давайте запретим американцам есть пельмени и пить водку, — с юмором отреагировал Юрий Лоза.

Однако в этом запрете российский бард даже нашёл положительный момент:

Если он запретил мне их слушать, наверно, это даже хорошо. Я рассматриваю это как крайне положительную меру для своих мозгов.

С не меньшей иронией музыкант отреагировал и на недавнее заявление другого украинского певца — Андрея Данилко (Верка Сердючка), снискавшего себе славу и известность в России. Артист пообещал переделать свою песню на «Раша, гудбай».

Ну, теперь вообще спать не буду. Не усну лет восемь. Ещё один отставной козы барабанщик. Пусть, что хочет, то и поёт, — сделал вывод Юрий Лоза.

Ранее в марте Барских запретил использование своих песен в любом виде на территории России, в том числе в качестве саундтреков к фильмам. Он также отметил, что изымает весь каталог своих песен из цифрового пространства РФ, и предложил украинским артистам последовать его примеру.