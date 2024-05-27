Телохранительница Дженнифер Лопес поразила соцсети своей внешностью Lanacion: Дженнифер Лопес показала на публике красивую девушку-телохранителя

Фото: IMAGO/Faye Sadou/Global Look Press

Певицу Дженнифер Лопес на встрече с поклонниками в Мексике охраняла молодая девушка, которая поразила своей красотой как местных журналистов, там и интернет-пользователей, передает Lanacion. Телохранительницей оказалась израильтянка Ор Абрахам, уточнили журналисты.

Девушка оказалась моделью, поэтому в издании задались вопросом, как она попала в ряды охранников знаменитости. Как предположили в СМИ, в Израиле женщины также проходят военную службу, поэтому многие имеют нужную подготовку для такой работы.

На опубликованном видео Абрахам внимательно следит за Лопес, пока певица дает интервью. Встреча с фанатами состоялась в Центральном парке Торео по случаю премьеры фильма «Атлас», в котором артистка сыграла главную роль.

Ранее стало известно, что отношения между Лопес и ее супругом Беном Аффлеком переживают серьезный кризис. Согласно сведениям инсайдеров, артист в последнее время находится в угнетенном состоянии из-за капризов жены. Позже во время похода в кофейню актера заметили без обручального кольца.

До этого папарацци сделали новое фото американской певицы. Фанаты удивились внешнему виду артистки, так как ее живот выглядел дряблым, а кожа обвисла, вероятно, из-за резкого похудения. Зарубежные издания посчитали, что Лопес могла переборщить с «сушкой».