«Тело в синяках»: пожилая жена Гогена Солнцева избила его сковородой

https://static.news.ru/photo/45fc955c-a769-11eb-84a7-96000091f725_660.jpg Гоген Солнцев с женой Фото: solntcev/instagram.com

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что пожилая супруга Екатерина Терешкович избила его сковородой, передаёт портал Sobesednik.ru. Он добавил, что его тело всё в синяках. По словам экс-участника «Дома-2», «Катя научилась» пользоваться Интернетом и постоянно ищет в Сети новости о себе.

На днях я дал интервью, в котором назвал её бабушкой. Ей это не понравилось. Она же себя девочкой считает, — отметил Солнцев.

Далее, продолжает Гоген, Терешкович схватила сковороду и начала его избивать. Шоумен назвал супругу «страшной женщиной» и сказал, что она только с виду «божий одуванчик».

Я спокойно смотрел телевизор, когда в комнату ворвалась эта фурия и стала громить всё вокруг. Моё тело всё в синяках. Каждое новое движение даётся мне с трудом, — отметил мужчина.

Он заверил, что из-за скандала вынужденно отменил выступление 27 апреля, так как развлекать зрителей в таком состоянии не сможет, а каждый концерт сейчас на счету из-за пандемии COVID-19. Гоген не исключает, что напишет на Терешкович заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что Солнцев собирается развестись со своей женой-пенсионеркой Екатериной Терешкович. Почти целый год Гоген не появлялся на публике. Оказалось, что он лечился в частной клинике по настоянию жены, которую при этом он сам не раз обвинял в злоупотреблении алкоголем. В анонсе программы были показаны кадры из клиники в тот момент, когда Солнцев крушил мебель в палате, а потом принялся громить пост медсестры, которая не обращала на него внимания.