«Тело было уже синее»: Безрукова прервала молчание о смерти сына

https://static.news.ru/photo/3e7b2538-3bde-11eb-bd67-fa163e074e61_660.jpg Ирина Безрукова Фото: instagram.com/irina_bezrukova_official

Актриса Ирина Безрукова потеряла единственного сына Андрея Ливанова в 2015 году. Всё это время бывшая жена Сергея Безрукова старалась избегать этой темы, но на днях она решила прервать молчание и поведать о том, что чувствовала в самые трагические дни своей жизни.

Андрея не стало, когда молодому человеку было всего 25 лет. Трагедия случилась, когда Безрукова была на гастролях. В тот день она никак не могла дозвониться наследнику и попросила подругу проведать Андрея. Когда женщина пришла в квартиру звезды, ей никто не открыл. Вскрывали дверь уже представители экстренных служб.

Он, как оказалось, неудачно упал и ударился виском. Тело тогда уже было синее, — вспомнила Ирина Безрукова в «Исповеди» на онлайн-платформе Premier.

Но самый большой ужас в жизни актриса пережила, когда увидела тело сына в морге. Она побоялась подойти, и ей пришлось сделать усилие над собой, чтобы приблизиться к мёртвому Андрею. После этого она решилась дотронуться до него.

У Андрея была невероятно холодная кожа. И это был шок. Ведь я помнила его тёплым и мягким, — вспоминала Безрукова.

После такой внезапной смерти Андрея Ливанова выдвигалось много версий. Экспертиза показала, что причиной смерти парня стала сердечная недостаточность.

Безрукова призналась, что хотела свести счёты с жизнью после трагической гибели своего сына Андрея Ливанова, но не смогла этого сделать, так как сын точно не одобрил бы такой поступок. По словам актрисы, после похорон сына для неё настало самое тяжёлое время. Глубокая депрессия длилась несколько месяцев, писал NEWS.ru.