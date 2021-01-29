Тележена Нагиева Мария Горбань оторвалась с Тарзанам в нижнем белье и шубе

https://static.news.ru/photo/26f3948a-637b-11eb-bffe-fa163e074e61_660.jpg Мария Горбань Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Мария Горбань устроила на сцене настоящий беспредел, появившись перед партнёром в нижнем белье и шубе. Тарзан составил компанию на сцене актрисе в спектакле «Муж на час».

Постановка проходила в Доме культуры имени Зуева. Сначала Горбань предстаёт на сцене в платье василькового цвета и белой шубе, а затем в нижнем белье такой же расцветки и всё в той же шубе. Актриса буквально входит в раж на сцене, интенсивно двигаясь и наступая на Тарзана.

Звезда «Кухни» настолько удивила зрителей, что те буквально опешили от её секси-образа. «Королёва в курсе вообще, что на сцене с её мужем творится?», «Ох уж это современное искусство», ворчали пользователи в комментариях.

instagram.com/gorban_masha

Но нашлись и такие, кто правильно воспринял дикие танцы Марии Горбань в полуобнажённом виде. Комедийную сцену зрители оценили по достоинству. «Хохотала два часа», «Крутяк сценка», «Это очень смешно», «Машенька, какая забавная», наперебой хвалили актрису пользователи.

Мария Горбань отличается от других актёров тем, что просит не дарить ей цветы, а лучше приносить корм для животных, который она потом передаёт в приюты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда сериала «Кухня» Мария Горбань спровоцировала поклонников своим откровенным снимком. Светская львица опубликовала в Instagram фото с Бали, на котором она предстала в неожиданном ракурсе — актриса крупным планом продемонстрировала свои упругие ягодицы в бикини.