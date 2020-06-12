Телеведущий Таир Мамедов заразился коронавирусом

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Российский блогер, ведущий шоу «Остров героев» Таир Мамедов, проживающий в Лос-Анджелесе, заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил в своём Instagram, опубликовав результаты обследования.

Болеть не круто! Берегите себя, — написал он под фото.

Мамедов не стал рассказывать, как проходит его заболевание, передаёт Teleprogramma. Под публикацией телеведущего сразу появилось множество комментариев с пожеланиями выздоровления.

Ранее NEWS.ru писал о том, что телеведущий Александр Гордон перед съёмкой очередной программы «Док-ток» прошёл голландский экспресс-тест на коронавирус, который использует правительство Москвы для массового тестирования горожан. Результат теста оказался положительным.