Телеведущий Таир Мамедов заразился коронавирусом

Российский блогер, ведущий шоу «Остров героев» Таир Мамедов, проживающий в Лос-Анджелесе, заразился коронавирусом.
Об этом он сообщил в своём Instagram, опубликовав результаты обследования.
Болеть не круто! Берегите себя, — написал он под фото.
Мамедов не стал рассказывать, как проходит его заболевание,
Ранее NEWS.ru писал о том, что телеведущий Александр Гордон перед съёмкой очередной программы «Док-ток» прошёл голландский экспресс-тест на коронавирус, который использует правительство Москвы для массового тестирования горожан. Результат теста оказался положительным.
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