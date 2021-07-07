Телеведущий Шепелев раскрыл, куда бы уехал из России

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев во время общения с подписчиками в социальной сети Instagram раскрыл, куда мог бы уехать из РФ на длительное время. Выбор пал на американский штат Калифорния, Великобританию и Италию. Соответствующий вопрос ему задал один из юзеров.

Ехать нужно туда, где есть дело, где работа. Я не программист, я не могу работать из любой точки мира, — добавил журналист.

dmitryshepelev/instagram.com

Он также поделился литературными предпочтениями — сейчас он читает роман «Женщины Лазаря» Марины Степновой, а в ближайшее время планирует «посидеть» над книгами Владимира Сорокина, Евгения Водолазкина, Салли Руни.

Я много [книг] купил, а читать не успеваю, — резюмировал Шепелев.

Недавно телеведущий назвал себя «никем» и рассказал о проблемах с получением бесплатной прививки от COVID-19 в Москве и оформлением QR-кода. Журналист отметил, что его пост — лишь отражение личного опыта. Он решил вакцинироваться в коммерческом лечебном учреждении, но с паспортом Белоруссии ему отказали, а с ВНЖ в РФ — согласились ввести препарат.

С 28 июня в Москве и Подмосковье действуют QR-пропуска в кафе и рестораны для привитых граждан, переболевших недавно COVID-19 или получивших отрицательные результаты ПЦР-тестов.