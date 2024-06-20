Телеведущий Отар Кушанашвили в реанимации: что случилось, выживет ли он

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Отар Кушанашвили

СМИ сообщают о госпитализации телеведущего и шоумена Отара Кушанашвили. Что об этом известно, какой диагноз может быть у знаменитости?

Что известно о госпитализации Кушанашвили

MK.ru со ссылкой на Telegram-канала SHOT сообщил, что Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске и экстренно прооперировали.

«Несколько дней назад он начал жаловаться на сильные боли в области живота и сердца. Журналист сам поехал на обследование в клинику. Шоумену поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Выяснилось, что необходима срочная операция. Сейчас Отар восстанавливается после хирургического вмешательства», — сообщает издание со ссылкой на родственников 53-летнего телеведущего.

Позднее Lenta.ru со ссылкой на SHOT сообщила, что у Кушанашвили выявили острую непроходимость кишечника.

«Кушанашвили поставили газоотводную трубку, врачи стабилизируют его состояние. Шоумен в сознании. Кроме того, у него нашли несколько сопутствующих диагнозов, в том числе цирроз печени и панкреатит. Также у ведущего есть проблемы с сердцем после перенесенного инсульта», — передает источник.

Telegram-канал Baza подтверждает, что Кушанашвили попал в реанимацию с жалобами на боль в животе. При этом несколько дней назад шоумен в соцсетях жаловался на здоровье — он отравился и чувствовал себя плохо, хотя, по его словам, шел на поправку.

«Я шестой день отчаянно борюсь с последствиями отравления и запора (совпавших). Ползаю вдоль стенки и по полу. Мне слово „запор“ казалось смешным, больше смешным казаться оно не будет. Ваш любимый Отарик превратился в беспомощного ребенка. Но я потихоньку прихожу в себя», — заявлял Кушанашвили.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Отар Кушанашвили

Согласно информации Baza, несмотря на кажущиеся улучшения, телеведущему стало хуже. Утром 20 июня после жалоб на сильные боли в области живота и сердца шоумену вызвали скорую и госпитализировали в реанимацию, сообщает источник.

В то же время Lenta.ru со ссылкой Mash передает, что Кушанашвили диагностировали асцит напряженный — скопление жидкости в животе.

«Отара Кушанашвили госпитализировали в Красногорске Московской области. Информацию об этом Mash подтвердил его продюсер. Диагноз: асцит напряженный (скопление жидкости в животе). Сейчас шоумен в реанимации, но в сознании. По нашей информации, Кушанашвили стало плохо несколько недель назад. Жаловался на вздутый живот, слабость и одышку. Сегодня вместе с близкими он сам доехал до медиков и сдал анализы. Его положили в больницу. Сейчас врачи выясняют, не развился ли асцит на фоне цирроза печени», — уточняет источник.

Пользователи Сети выражают обеспокоенность по поводу новостей о здоровье телеведущего, задаваясь вопросом, выживет ли он. Продюсер Кушанашвили Виктор Ладненко подтвердил NEWS.ru информацию о госпитализации шоумена, однако отметил, что речь не идет о циррозе печени. По его словам, точного диагноза на настоящий момент нет.

«Да, все подтверждаю (информацию о госпитализации. — NEWS.ru). Он в реанимации. По текущему состоянию информации нет, но про цирроз печени не подтверждаю, врачи пока не ставили никаких точных диагнозов», — заявил Ладненко корреспонденту NEWS.ru.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Отар Кушанашвили

Басков оплатит лечение Кушанашвили?

Как сообщает Telegram-канал Lomovka, народный артист России Николай Басков оплатит лечение Кушанашвили. При этом сам певец сейчас находится не в Москве, но дал соответствующее распоряжение своему помощнику.

«Сейчас артист не в Москве, но, по информации „Ломовки“, уже дал распоряжение помощнику выяснить детали необходимой помощи и уточнить сумму, которая нужна для лечения телеведущего. Завтра после возвращения в столицу Басков передаст средства семье Кушанашвили», — пишет источник.

Lomovka добавляет, что на операцию Кушанашвили, по предварительным данным, потребуется 1 млн рублей.

В свою очередь продюсер Кушанашвили Ладненко опроверг информацию о сборах средств на лечение шоумена, которые появились в Сети.

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