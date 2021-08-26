Телеведущий Норкин уличил российских звёзд в имитации роскошной жизни

Телеведущий Андрей Норкин уличил звёзд российского шоу-бизнеса в имитации роскошной жизни ради привлечения подписчиков. Сюжет программы «Место встречи» на НТВ с разоблачением доступен на YouTube.

Все эти интернет-знаменитости, герои нашего сегодняшнего разговора, они показывают людям то, что часть людей хотят увидеть. <...> При правильном подходе к организации этого процесса можно, в общем, показать то, чего у тебя на самом деле нет. А выглядеть это будет как взаправду, — высказался Норкин.

Под удар телеведущего попала Виктория Боня, хваставшаяся отдыхом в роскошном тайском отеле при том, что на заднем плане её дочь выкрикнула в камеру «мы здесь не живём». Также он припомнил и фотографии Тимати из бизнес-джета, отметив, что личного самолёта у рэпера и бизнесмена нет. Он арендует его на большую компанию или летает вместе с друзьями, однако в социальных сетях об этом не распространяется, уверяет Норкин. От внимания телеведущего не ускользнула и скандальная история об Instagram-блогере, у которой в бардачке машины нашли поддельные деньги и оружие.

Ранее Норкин признался, что в Крыму покупать продукты гораздо более выгодно, чем в России.