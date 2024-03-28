Сын Жанны Фриске появился на федеральном канале Телеведущий Дмитрий Шепелев показал на ТВ своих детей и собак

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Жанна Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев появился в студии семейной программы «В кругу друзей» вместе с сыновьями Платоном, Тихоном и падчерицей Ладой, передает StarHit. Вместе с ними на съемочной площадке были и домашние питомцы — три собаки. Пользователи соцсетей отметили, что старший сын Шепелева Платон все больше похож на маму — певицу Жанну Фриске.

Я очень радуюсь, когда мои дети соглашаются сниматься вместе со мной. Долго уговаривать их не пришлось: они были со мной еще на съемках промороликов программы год назад, когда за один день в кадре побывали десятки животных и птиц. <...> И наши собаки проявили себя даже лучше, чем я ожидал, согласились выполнить все команды. Воспитанные девочки! — сказал Шепелев.

Платону 7 апреля исполнится 11 лет. Известно, что он увлекается игрой на фортепиано и гитаре, занимается баскетболом. Его мать певица Жанна Фриске умерла в 2015 году от онкологического заболевания. Мальчику тогда было два года. Позже его отец Дмитрий Шепелев женился во второй раз на дизайнере Екатерине Тихоновой. У нее есть дочь Лада, она ровесница Платона. Три года назад у пары родился совместный ребенок.