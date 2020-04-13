Летучая сломала ребро при подготовке к съёмкам

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Иосиф Пригожин рассказал, что у него есть дача в Швейцарии. Но стоит она, по словам продюсера, дешевле, чем «сарай на Рублёвке».

Сейчас Пригожин не может выехать за границу из-за пандемии коронавируса, поэтому подумывает купить дом в России, на берегу моря. Но цены, сказал продюсер в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ,...