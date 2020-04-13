Летучая сломала ребро при подготовке к съёмкам

Российская телеведущая Елена Летучая сообщила, что получила перелом десятого ребра.
Это произошло в ходе подготовки к съёмкам шоу «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия».
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По словам Летучей, сначала она подумала, что это просто ушиб и продолжила работу.
Я думала, что это ушиб, и румбу мы танцевали с переломом на обезболивающих, — рассказала она.
На данный момент медики запретили ей танцевать.
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