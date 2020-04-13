Шоу-бизнес

Летучая сломала ребро при подготовке к съёмкам

10:17, 13 апреля 2020
Елена Летучая Елена Летучая Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская телеведущая Елена Летучая сообщила, что получила перелом десятого ребра.
Это произошло в ходе подготовки к съёмкам шоу «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия».

Информация об этом появилась на сайте проекта.

По словам Летучей, сначала она подумала, что это просто ушиб и продолжила работу.

Я думала, что это ушиб, и румбу мы танцевали с переломом на обезболивающих, — рассказала она.

На данный момент медики запретили ей танцевать.

Ранее NEWS.ru писал, что ведущий «Модного приговора» Александр Васильев слёг с двусторонней пневмонией вслед за снимающейся с ним певицей Надеждой Бабкиной. У 61-летнего историка моды взяли анализ на коронавирус.

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