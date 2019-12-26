https://static.news.ru/photo/79361ff4-2814-11ea-8b1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: olgaorlova1311/instagram.com

Бывшая участница группы «Блестящие» и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова призналась в измене своему бывшему возлюбленному.

Артистка стала приглашённой гостьей в новом выпуске YouТube-шоу «Алёна, блин!». Ведущая Алёна Жигалова затронула тему измен. Орлова надолго задумалась и сделала сенсационное признание.

Было, — ответила она.

По словам певицы, это было давно и оправдываться ей не пришлось, так как никто об измене не знал до этого момента. При этом Орлова отметила, что она толерантный человек и смогла бы простить измену.

Как ранее писал NEWS.ru, Ольга Орлова обратилась к Дмитрию Шепелеву с просьбой разрешить близким и родственникам Жанны Фриске видеться с её сыном Платоном.