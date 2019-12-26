Бывшая участница группы «Блестящие» и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова призналась в измене своему бывшему возлюбленному.
Артистка стала приглашённой гостьей в новом выпуске YouТube-шоу «Алёна, блин!». Ведущая Алёна Жигалова затронула тему измен. Орлова надолго задумалась и сделала сенсационное признание.
Было, — ответила она.
По словам певицы, это было давно и оправдываться ей не пришлось, так как никто об измене не знал до этого момента. При этом Орлова отметила, что она толерантный человек и смогла бы простить измену.
Как ранее писал NEWS.ru, Ольга Орлова обратилась к Дмитрию Шепелеву с просьбой разрешить близким и родственникам Жанны Фриске видеться с её сыном Платоном.
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