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Телесваха Роза Сябитова рассказала о последствиях удаления матки

16:25, 09 сентября 2020 132
Роза Сябитова Роза Сябитова Фото: syabitova_roza/instagram.com

Соведущая телешоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала о реабилитации после операции по удалению опухоли. Вместе с новообразованием пришлось вырезать и матку, на котором оно появилось.

По словам телесвахи, хирургическое вмешательство осталось не без неприятных последствий.

Моё здоровье позволяет, но я не утруждаюсь, ничего не поднимаю. Единственная проблема — я не могу сидеть. Можно только стоять и ходить, — рассказала Сябитова в эфире «Пятого канала».

Впрочем, добавила она, дети нашли для неё «хорошую ортопедическую подушку», которую она и использует для первых попыток сесть.

Она заверила, что её жизнь вне опасности и что она не намерена пропускать съёмки новых выпусков телешоу, где вновь сядет в предназначенное для неё кресло.

Сейчас телеведущая находится на реабилитации дома.

Главная телесваха страны была госпитализирована в конце августа. Как писал NEWS.ru, причиной своих недугов она назвала собственную беспечность в отношении к здоровью, из-за чего она долгое время игнорировала проблему.

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