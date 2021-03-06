Телепроект «Дом-2» перезапустится грядущей весной

https://static.news.ru/photo/d5eeda4a-7e87-11eb-8472-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: instagram.com/buzova86

Скандально известный проект «Дом-2», который, казалось бы, закрылся зимой окончательно, перезапустится грядущей весной. Информация об этом вкупе с призывом участвовать в кастинге появилась на официальной странице «стройки любви» в социальной сети.

Телеканал ТНТ 18 декабря объявил, что работа над «Домом-2» не будет продолжаться из-за низких рейтингов. С проектом перестали сотрудничать рекламодатели. Планировалось возобновить съёмки в феврале, но этого не произошло.

Прежним героям объявили, что им нужно покинуть «стройку» до 18 февраля. И все уже попрощались со скандальным проектом, когда неожиданно на странице «Дома-2» в Instagram не появилось сообщение о перезапуске шоу. На постере красуются неизменные ведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина. Пост содержит в себе сведения о наступающем кастинге для участия в следующем сезоне шоу.

Этого ждали все! Этой весной легендарное мега реалити-шоу «Дом-2» возвращается! — написано на страничке официальной группы проекта. — Стань новой звездой! Осуществи свои самые заветные мечты! Пройди кастинг и стань легендой! — написано на странице проекта.

Как ранее передавал NEWS.ru, Бузова рассказала о своей первой реакции на закрытие шоу «Дом-2», в котором она снималась с 2004 года. Сначала Ольга была участницей проекта, а затем стала его участницей.

Телеведущая рассказала, что никто не подготовил заранее к закрытию шоу ни её, ни участников телестройки. Поэтому событие стало настоящим потрясением.