Телепродюсер объяснил, зачем Comedy Club пригласили на «Россию 1»

Главный продюсер «России 1» Игорь Шестаков объяснил причины приглашения компании Comedy Club Production к сотрудничеству с телеканалом, лицами которого в юмористическом вещании являются Евгений Петросян и Регина Дубовицкая. Премьера новой программы «Шоу большой страны» с участием Михаила Галустяна, Марины Федункив и других звёзд, хорошо известных зрителям ТНТ, состоится 10 сентября. Вести проект будут Екатерина Скулкина и Дмитрий Шепелев.

Игорь Шестаков отметил, что юмористический контент «занимает прочные позиции в эфире телеканала „Россия“ уже много лет».

Мы подумали: пусть ассортимент шуток будет еще шире. «Шоу большой страны» — наш первый опыт сотрудничества с Comedy Club Production, и для нас, вне всякого сомнения, это эксперимент: появление новых лиц, новых ведущих, новых скетчей. Чем больше сюрпризов, самого разнообразного юмора, тем лучше для наших телезрителей. Надеемся, большой стране шоу придется по вкусу, — приводит слова генпродюсера «России 1» пресс-служба канала в релизе, имеющемся в распоряжении NEWS.ru.

Сообщается, что «Шоу большой страны» — проект о тех, кто живёт в России. Каждая программа будет представлять собой полноценный концерт, состоящий из эстрадных номеров с участием звёзд юмора и популярных артистов: Станислава Дужникова, Георгия Дронова, Марии Кравченко, Максима Лагашкина, Алексея Маклакова и других. Создатели проекта обещают показать зрителям узнаваемые ситуации в юмористическом ключе: как пассажиры объясняют перевес багажа на 18 кг в аэропорту, а менеджер отеля в Анапе уговаривает туриста пожить в номере без кровати и пр.

Перспективы проекта Comedy Club Production на «России 1» уже оценила в беседе с NEWS.ru ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая. Она отметила: новое шоу может стать успешным, если придётся по вкусу молодым зрителям.

Ранее стало известно, что один из участников «Шоу большой страны», актёр Михаил Галустян, стал соведущим Ольги Бузовой в новом проекте ТНТ «Звёзды в Африке».