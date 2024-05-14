Телекритик раскрыл феномен успеха Урганта Телекритик Горбунов: Ургант успешен в развлекательных форматах передач

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Иван Ургант

Феномен успеха телеведущего Ивана Урганта связан с тем, что он хорош в развлекательных форматах передач, считает телекритик Александр Горбунов. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что после возвращения на телевидение артист мог бы вести не только юмористические программы, но и разнообразные шоу талантов.

Иван Ургант хорош в развлекательных форматах, поэтому если он вернется на ТВ, то, скорее всего, будет участвовать в шоу такого формата. Развлекательные шоу — это ведь не только юмор, он может вести различные конкурсы талантов — певческие, танцевальные. В них ведущему тоже требуется подобрать правильные слова, поддержать участников или рассмешить их, — пояснил критик.

По его словам, Ургант прекрасно справился бы с этой задачей. По мнению Горбунова, телеведущего могут вернуть в эфир хотя бы в каком-нибудь одном проекте уже в следующем сезоне. Он подчеркнул, что Урганта любят зрители и ждут его возвращения.

Люди любят и ждут его возвращения, они действительно получали удовольствие от просмотра «Вечернего Урганта». Иначе программа не выходила бы столько лет, а ведущий не получал бы такого количества наград ТЭФИ, — заключил телекритик.

Ранее Михаил Миронов, который последние пять лет является постановщиком программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, заявил, что у него много планов по работе с Ургантом. По его словам, шоумен и вся команда передачи — лучшее, что могло случиться в жизни. Миронов назвал телеведущего своим другом.