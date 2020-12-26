Телеканал ТНТ передумал увольнять Бузову и Бородину

https://static.news.ru/photo/017f45ba-47f5-11eb-a03d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеканал ТНТ не будет увольнять телеведущих Ольгу Бузову и Ксению Бородину из-за закрытия проекта «Дом-2». Девушки продолжат вести программу «Бородина против Бузовой», но концепция выпусков станет совершенно иной.

После новостей о закрытии проекта «Дом-2» перед руководством ТНТ встал вопрос, как быть с программой Бузовой и Бородиной, в которой они регулярно обсуждали самые яркие моменты телевизионного шоу. Последний выпуск «Дома-2» выйдет в эфир 30 декабря, после чего команда проекта уйдёт в бессрочный отпуск.

Как пишет издание «Семь дней», руководство канала приняло решение не увольнять Бузову и Бородину. Они продолжат вести свою программу, однако вместо эпизодов «Дома-2» девушки будут обсуждать громкие факты из жизни звёзд и простых россиян, составляя тем самым конкуренцию программам Андрея Малахова на «России 1» и Дмитрия Борисова на Первом канале.

Разница будет только в том, что программа «Бородина против Бузовой» будет выходить не в вечерний прайм-тайм, как передачи Малахова или Борисова, а в утренние часы по будням.

Как сообщал NEWS.ru, о закрытии скандального проекта «Дом-2» на ТНТ стало известно 18 декабря. Эта новость вызвала широкий резонанс у российской общественности. Тогда как некоторые сожалели о прекращении проекта-долгожителя, другие не скрывали своей радости, упрекая создателей программы в низкопробном вкусе, пошлости и желании зарабатывать на хайпе.

Так, закрытие реалити-шоу «Дом-2» одобрил продюсер Максим Фадеев. Он назвал ложью все истории любви, которые якобы разворачивались на проекте. Продюсер добавил, что всегда хотел посмотреть в глаза авторам проекта об отношениях.

Позднее стало известно, что показ скандального шоу «Дом-2» может продолжиться. Возможно, программу телеканала ТНТ перекупит один из российских онлайн-кинотеатров или телеканал СТС.