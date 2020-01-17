https://static.news.ru/photo/d9bb250c-39b9-11ea-8282-fa163e074e61_660.jpg Иван Телегин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин встретился с маленькой дочкой в перерывах между тренировками. После разрыва с Пелагеей он старается посвящать малышке как можно больше времени. На днях спортсмен выложил фото с совместной прогулки. На кадрах он с маленькой Таисией прячется за берёзой.

По всей видимости, несмотря на разрыв, хоккеисту и певице удалось сохранить тёплые взаимоотношения и договориться о воспитании дочери. Пелагея не раз говорила, что не хочет травмировать малышку. Ну а пока отец и дочь проводят время вместе, поклонники пары гадают, пригласит ли Пелагея экс-возлюбленного на день рождения дочери, который состоится 21 января, передаёт Teleprogramma.pro.

Ранее мама Пелагеи Светлана Ханова, которая является также её директором, впервые прокомментировала развод певицы с хоккеистом Иваном Телегиным. По её словам, людям с такими характерами сложно быть вместе и строить нормальную семью. По её словам, супруги расстались мирно, без скандалов и договорились о совместном воспитании ребёнка, писал NEWS.ru.