Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин встретился с маленькой дочкой в перерывах между тренировками. После разрыва с Пелагеей он старается посвящать малышке как можно больше времени. На днях спортсмен выложил фото с совместной прогулки. На кадрах он с маленькой Таисией прячется за берёзой.
По всей видимости, несмотря на разрыв, хоккеисту и певице удалось сохранить тёплые взаимоотношения и договориться о воспитании дочери. Пелагея не раз говорила, что не хочет травмировать малышку. Ну а пока отец и дочь проводят время вместе, поклонники пары гадают, пригласит ли Пелагея экс-возлюбленного на день рождения дочери, который состоится 21 января,
Ранее мама Пелагеи Светлана Ханова, которая является также её директором, впервые прокомментировала развод певицы с хоккеистом Иваном Телегиным. По её словам, людям с такими характерами сложно быть вместе и строить нормальную семью. По её словам, супруги расстались мирно, без скандалов и договорились о совместном воспитании ребёнка, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен