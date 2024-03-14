«Текущая ситуация погрузила в надежду»: как сейчас живет Сергей Светлаков

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Сергей Светлаков

В ближайшее время на телеканале ТНТ состоится премьера сериала «Казачок», в создании которого принял участие юморист Сергей Светлаков. Как сейчас живет артист, уезжал ли он из России, что говорил об СВО, шоумене Иване Урганте и уехавших артистах?

Где сейчас Светлаков

Светлаков продолжает сниматься в кино и на телевидении, а также продюсирует различные проекты и участвует в написании к ним сценариев в рамках эксклюзивного контракта с ТНТ (входит в холдинг «Газпром-Медиа»).

1 апреля на этом телеканале состоится премьера сериала «Казачок» о московском школьнике, попавшем в казачью станицу XVII века. Светлаков выступил одним из креативных продюсеров данной ленты, ставшей первым проектом комика для «Газпром-Медиа».

Кроме того, ожидается премьера шоу «Светлаков+», которое, по словам Сергея, представляет собой некое продолжение юмористической программы «Наша Russia». Зрители также могли увидеть Светлакова в пародийной новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все!», где он сыграл продавца VPN, и в шоу «Лига городов», в котором комик появился в качестве наставника.

Что Светлаков сказал об Урганте

В беседе с изданием РБК Life Светлаков назвал актера и шоумена Ивана Урганта незаменимым человеком на российском телевидении. Он отметил, что ведущий является профессионалом своего дела.

«Это в первую очередь касается моего друга Ивана Урганта. Если говорить про эфир, это незаменимая единица и такого профессионала просто нет. Мне его не хватает. И мне хочется, чтобы подрастающее поколение училось как раз у него. Он тот человек, который должен открывать школу телевидения», — заявил Светлаков, отвечая на вопрос о том, кого из коллег ему не хватает на профессиональном поприще.

Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал, что Ургант сейчас занимается продюсированием. По его словам, шоумен задействован в некоторых проектах, которые «не очень на виду».

«Он живет в России, делает какие-то проекты, которые не очень на виду. Он их как продюсер делает. <...> Надеюсь, когда-нибудь все это вернется на круги своя», — сказал Ширвиндт в интервью для YouTube-канала Sheinkin40.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Иван Ургант и Сергей Светлаков

Что сказал Светлаков об уехавших артистах

Юморист выразил уверенность, что покинувших Россию артистов удастся заменить. По мнению Светлакова, текущая ситуация не смогла «обезглавить» отечественную медиасферу и вызывает надежду на появление новых талантов.

«Мое мнение таково: я никогда не поддерживал фразу „незаменимых людей не бывает“. Бывают. Их профессионализм, их уникальность рождают целые эпохи. Мы не можем себе придумать человека, который заменил бы Виктора Цоя или Владимира Высоцкого. Я не скажу, что текущая ситуация нас как-то обезглавила. Отчасти она даже погрузила нас в состояние надежды. Надежды на то, что скоро возникнут и профессионально вырастут новые люди, новые главные лица», — считает артист.

При этом он обратил внимание, что какое-то время дефицит качества в России будет чувствоваться во всем, в том числе в контенте.

Уезжал ли Светлаков из России, что говорил об СВО

После начала спецоперации Светлаков опубликовал на своей странице в социальной сети черный квадрат. Позже в СМИ появилась информация о том, что он покинул Россию. Тогда стало известно о переносе шоу «Прожекторперисхилтон» из-за того, что ведущие артисты (Светлаков, Ургант и Гарик Мартиросян) находятся не в РФ. Однако звезда «Нашей Russia» опроверг эти слухи.

«Врут. По творческим планам — всю весну — лето, видимо, пишем, созидаем. Надеюсь, осенью встретимся со зрителем», — говорил юморист в апреле 2022 года.

При этом имя Светлакова долгое время не фигурировало в медийном пространстве. В июле 2022 года выяснилось, что он продал свой коттедж в Юрмале. Тогда шоумен объявил о завершении сделки в микроблоге.

«Привет из Юрмалы, дом продал, но, я надеюсь, возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда. Всем добра и мира!» — писал он в соцсетях.

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