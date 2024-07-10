Тейлор Свифт принесла в Швейцарию сейсмическую активность Фанаты Тейлор Свифт создали сейсмическую активность в Швейцарии

После концерта Тейлор Свифт в Швейцарии была зафиксирована сейсмическая активность. Она была вызвана фанатами артистки, которые танцевали под ее песни.

Вибрации, созданные зрителями на концерте 9 июля, видны на восьми сейсмических станциях на расстоянии до 6 км вокруг стадиона Летцигрунд, — сообщила сейсмологическая служба Швейцарии.

По данным портала DPA, на концерт Тейлор Свифт пришли 50 тысяч зрителей. А британский таблоид Daily Mail написал, что среди посетителей концерта был швейцарский теннисист Роджер Федерер со своей семьей.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что немецкий город Гельзенкирхен, расположенный на западе страны, временно переименуют в Свифткирхен в честь американской певицы Тейлор Свифт. Это связано со скорым визитом артистки в рамках мирового турне Eras Tour. Согласно публикации, знаки с обновленным названием будут установлены в центре Гельзенкирхена и в других многолюдных местах.

До этого участники движения Just Stop Oil облили оранжевой краской самолет Свифт, когда тот находился на стоянке в Лондоне. Они отметили, что 80% населения планеты не могут позволить себе полеты на самолете. Затем активисты сели на асфальт и обнялись.