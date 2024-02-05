Тейлор Свифт назвала дату выхода нового альбома Тейлор Свифт получила «Грэмми» и объявила о выходе нового альбома 19 апреля

Фото: JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тейлор Свифт

Американская певица Тейлор Свифт получила премию «Грэмми» и объявила о выходе своего нового альбома 19 апреля. Артистку наградили за предыдущий сборник песен Midnights в номинации «Лучший вокальный поп-альбом». Трансляцию 66-й церемонии награждения из Лос-Анджелеса вел телеканал CBS.

Это моя 13-я награда «Грэмми», для меня это счастливое число. Я хочу поблагодарить фанатов, рассказав им секрет, который я хранила два года. Он заключается в том, что мой новый альбом выходит 19 апреля и называется The Tortured Poets Department, — сказала она.

Свифт была номинирована на «Грэмми» в шести категориях. Это на три меньше, чем у американской исполнительницы SZA, ставшей рекордсменом по количеству номинаций в этом году.

В конце января стало известно, что Свифт планирует подать в суд на создателей порнодипфейка с ее участием. В окружении исполнительницы рассказали, что она разозлилась из-за появления таких картинок, сгенерированных искусственным интеллектом. Источник, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что такие дипфейки оскорбительны и сделаны без согласия Свифт.

Ранее Министерство обороны США опровергло сообщения о том, что певица Тейлор Свифт работает на ведомство. При этом представитель Пентагона Сабрина Сингх в своем комментарии использовала слова из песни Свифт Shake It Off («Выбросить из головы»).

В 2023 году американский журнал Time назвал Свифт человеком года. По версии издания, певица обошла по популярности президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и куклу Барби. Также в шорт-листе журнала находился король Великобритании Карл III.