Техноблогер Wylsacom ответил на обвинения в продажности

Один из самых известных российских техноблогеров Валентин Петухов (Wylsacom) ответил во время беседы с телеведущей Софико Шеварднадзе на обвинения в продажности. По его словам, он никогда не публиковал распаковку плохих гаджетов ради прибыли. Интервью опубликовано на YouTube-канале «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе».
Гость шоу
Петухов подчёркивает, что обсуждает только тот продукт, в котором лично заинтересован. Например, он не курит, а значит, не демонстрирует устройства для этой вредной привычки. Канал Wylsacom на YouTube существует с 2011 года. У него свыше 9,87 млн подписчиков, а ролики блогера посмотрели около 2,5 млрд раз.
Ранее российский блогер Даня Милохин на своей странице в Instagram записал обращение к взрослым, которые «не понимают детей». По его словам, звёзды соцсетей не хотят навредить молодому поколению. В конце ролика она сбил камеру ногой, когда попытался попрощаться со зрителями красивым жестом. Скандал разгорелся после визита Милохина на «Премию МУЗ-ТВ» в сшитом пополам розовом платье и чёрном брючном костюме. Его нарядом заинтересовался и Роскомнадзор.