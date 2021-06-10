Техноблогер Wylsacom ответил на обвинения в продажности

https://static.news.ru/photo/aa33188c-caa2-11eb-8880-96000091f725_660.jpg Валентин Петухов Фото: wylsacom/instagram.com

Один из самых известных российских техноблогеров Валентин Петухов (Wylsacom) ответил во время беседы с телеведущей Софико Шеварднадзе на обвинения в продажности. По его словам, он никогда не публиковал распаковку плохих гаджетов ради прибыли. Интервью опубликовано на YouTube-канале «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе».

Гость шоу отметил , что никогда не делал обзоры на некачественный продукт, несмотря на регулярные предложения компаний. При этом Вилса добавил, что производитель платит за время, потраченное на распаковку, и право оказаться на канале, а не за создание положительного образа товара. Плохие гаджеты, по словам Wylsacom, на канал не попадают.

Петухов подчёркивает, что обсуждает только тот продукт, в котором лично заинтересован. Например, он не курит, а значит, не демонстрирует устройства для этой вредной привычки. Канал Wylsacom на YouTube существует с 2011 года. У него свыше 9,87 млн подписчиков, а ролики блогера посмотрели около 2,5 млрд раз.

Ранее российский блогер Даня Милохин на своей странице в Instagram записал обращение к взрослым, которые «не понимают детей». По его словам, звёзды соцсетей не хотят навредить молодому поколению. В конце ролика она сбил камеру ногой, когда попытался попрощаться со зрителями красивым жестом. Скандал разгорелся после визита Милохина на «Премию МУЗ-ТВ» в сшитом пополам розовом платье и чёрном брючном костюме. Его нарядом заинтересовался и Роскомнадзор.