«Тебя становится всё меньше»: Малахова удивил сильно похудевший Дава

https://static.news.ru/photo/1fe1d982-6a00-11eb-b90c-96000091f725_660.jpg Андрей Малахов Фото: malakhov007/instagram.com

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян (Дава) заметно постройнел за время участия в шоу «Танцы со звёздами», что вызвало удивление у ведущего проекта Андрея Малахова.

После выступления Давы с Дарьей Паль телеведущий отметил, что блогер становится худее с каждой неделей.

Что говорит бабушка, Дава, как она вообще терпит, что тебя становится всё меньше? — в свою очередь пошутила член жюри Дарья Златопольская.

Как отметил Манукян, сейчас он придерживается строгой диеты, благодаря которой уже избавился от шести килограммов.

Мы занимаемся на полную, несмотря на запрет врачей танцевать из-за руки. Я на свой страх и риск, — подчеркнул он.

В новом выпуске блогер вышел танцевать без повязки на руке, которую был вынужден носить из-за травмы.

Как писал NEWS.ru, ранее Бузова рассказала подписчикам, что Манукян не хотел от неё детей. Вероятно, это стало ещё одним поводом для расставания звёздной пары.

Разрыв Бузовой и Манукяна случился после того, как они сыграли свадьбу на Мальдивах. Эта церемония не имеет в РФ юридической силы. Поэтому формально нового замужества у певицы не было. Позднее телеведущая уточнила,что Дава изменял ей и поднимал на девушку руку. Мать Манукяна в ответ обвинила звезду «Дома-2» в пристрастии к алкоголю и распущенности.