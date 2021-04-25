«Тебя как артиста не видят»: Савичеву разочаровал проект «Маска»

Певица Юлия Савичева в интервью «Вокруг ТВ» призналась, что разочарована шоу «Маска». По её словам, артистам нет смысла прятать себя под маской.
Как отметила звезда, недавно она размышляла, играет ли проект участникам в плюс или в минус. Ведь на сцене они всегда находятся в масках.
Поначалу это было прикольно все посмотреть, а потом я начала понимать, что тебя там, как артиста, не видят. Не видят твои глаза, твои эмоции, твои лично. Чтобы ты не пытался сделать из себя кого-то другого. Пытаться, чтобы тебя не узнали. Я поняла, что, наверное, нет, — объяснила певица.
Савича отметила, что хотела бы, чтобы её идентифицировали только собой, как артиста, несущего определённый посыл. По её мнению, зрители должны знать и видеть эмоции выступающего, а не сравнивать его с костюмом.
А дальше что с этим делать? Ты появился на этом шоу, ты сам знаешь, что ты там внутри, какого-нибудь персонажа. Вот ты снимаешь маску в результате. Шоу закончилось и дальше что? Куда это применить? Петь кавера дальше этих песен? Ездить на концерты с этим костюмом? — посмеялась она.
При этом певица заявила, что изначально очень хотела принять участие в телепроекте ради опыта и эмоций.
Ранее стало известно, что шоу «Маска» побило собственный рекорд и стало самым рейтинговым на отечественном телевидении за последние несколько лет. Рейтинг выпуска, вышедшего в воскресенье, 18 апреля, составил 7,2%, доля в аудитории 18+ — 22,7.