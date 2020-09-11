Татьяну Лазареву задержали на испанской границе

54-летняя российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева едва не угодила в испанскую тюрьму. О том, какой «жуткий казус» с ней произошёл, она рассказала у себя в Instagram.
Уж расскажу вам про свой позор (не всё же о хорошем писать и хвастаться), —сообщила Лазарева.
Актриса решила поехать на своей машине во Францию. Вспомнив, что туристическая виза заканчивается, она надумала купить деликатесы во французском Сен-Жан-Пье-де-Пор, после чего вновь поехала в Испанию. На границе её неожиданно остановили пограничники. Её попросили показать паспорт, и вот тут случилась полная неожиданность. Выяснилось, что звезда взяла с собой другой паспорт, по которому выходит, что её в Европе вообще нет.
Пограничники просто онемели от тихого ужаса, по-моему. <...> Я уж раздумывала, не дать ли мне резко по газам и не уйти в Пиренеи, — призналась актриса.
Лазаревой пришлось звонить своей подруге, которая смогла объяснить полицейским, что это русская актриса, и ей, как и всем знаменитостям, свойственна забывчивость. В итоге пограничники вернули Лазаревой паспорт и пропустили.
В конце марта Лазарева попала в испанскую больницу. Артистка почувствовала резкую боль в животе и её госпитализировали. Врачи сделали МРТ и выяснили, что у Лазаревой камень в почке, писал NEWS.ru.