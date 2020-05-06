Татьяне Васильевой пришёл результат теста на коронавирус

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Народная артистка РФ Татьяна Васильева, которая накануне обратилась за помощью врачей из-за кашля и температуры, получила отрицательный тест на коронавирус.

Пока первый тест отрицательный, — сообщила она.

По словам артистки, её предположение о заражении COVID-19 было сделано после получения результатов компьютерной томографии, которая показала двустороннюю пневмонию.

Васильева также отметила, что в настоящее время чувствует себя лучше, добавив, что пьёт много «сложных антибиотиков», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее 73-летняя артистка рассказала, что она почти полтора месяца не выходила из дома, соблюдала самоизоляцию. В магазин всегда надевала перчатки и медицинскую маску, а дома протирала все ручки специальным раствором.