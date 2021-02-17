Татьяна Васильева рассказала о «крике отчаяния» из-за отсутствия работы

https://static.news.ru/photo/15f8bd72-7109-11eb-83a9-96000091f725_660.jpg Татьяна Васильева Фото: tatyana_vasileva_official/instagram.com

73-летняя актриса Татьяна Васильева призналась, что в пандемию коронавируса испытывала серьёзные финансовые проблемы. Она почти десять месяцев находилась без работы.

В программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ артистка рассказала, что в прессе появилась информация, что Васильева едва сводит концы с концами. Во время проблем с работой ей на помощь пришёл юморист Ефим Шифрин.

Васильева призналась, что могла бы убирать квартиры или разносить пиццу, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Позже она пояснила, что всё сказанное было шуткой и не было «криком отчаяния».

В данный момент я нахожусь на гастролях. Всё в порядке. Конечно, момент страха был. Но он случился в самый разгар пандемии, когда вся эта ситуация только началась. Не стоит всерьёз относиться к этому высказыванию, — пояснила Васильева журналистам Teleprogramma.pro.

Сравнивая сегодняшнее коронавирусное время и 90-е годы, артистка уверена, что сейчас ситуация намного тяжелее. У людей присутствует страх заболеть, а в 90-е годы такое страха не было.

Там возникал страх другого рода. Когда дети были маленькие, невозможно было даже купить мыло и стиральный порошок. Прилавки были пустыми, — отметила звезда.

Она призналась, что не ожидала, что коронавирусные ограничения продлятся так долго, казалось, что пройдёт месяц, другой, а всё вылилось в целый год.

И только сейчас у меня начались первые гастроли за год. Это необыкновенное счастье! И сейчас заполняемость залов в театрах составляет 50%, а то и больше. Это лишний раз доказывает, что театр не умрёт никогда, — сообщила артистка.

Васильева добавила, что пандемия повлияла на кинопроекты. Одна часть из них заморозилась, другая — совсем исчезла. Все предложения о съёмках, которые поступали, канули в Лету.

Я надеюсь, что Бог сжалился над нами. Потому что мы, артисты, оказались самыми пострадавшими в этой ситуации, — подытожила артистка.

Как писал NEWS.ru, ранее Васильева рассказала, как победила коронавирусную инфекцию.