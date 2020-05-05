Татьяна Васильева рассказала, как подхватила пневмонию

https://static.news.ru/photo/15f594c4-8ee9-11ea-821c-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Васильева Фото: vasileva_vtg/instagram.com

Актриса Татьяна Васильева, у которой был диагностирован коронавирус, рассказала о своей болезни.

По словам 73-летней артистки, она почти полтора месяца не выходила из дома, соблюдала самоизоляцию. В магазин всегда надевала перчатки и медицинскую маску, а дома протирала все ручки специальным раствором. Она до сих пор не понимает, где она подцепила вирус.

Мне подтвердили пневмонию, думаю, что это то самое. Вирус! — рассказала актриса.

Тем не менее Васильева считает, что не нужно вгонять себя в панику, нужно прислушиваться к своему организму, который подскажет лучше, чем врачи, пишет «Собеседник.Ru».

Сейчас артистка с двусторонней пневмонией проходит лечение дома. Ранее на своей странице в Instagram она рассказала, что больницы переполнены, врачи работают без остановки, «кашель в больнице стоит оглушающий».