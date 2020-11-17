Татьяна Тарасова выложила снимок с Загитовой и Ягудиным

https://static.news.ru/photo/b4f6426c-28f9-11eb-9905-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова выложила в Instagram фото со съёмок шоу «Ледниковый период».

Так, на представленном кадре Тарасова в компании олимпийских чемпионов Алины Загитовой и Алексея Ягудина.

Мы начинаем. Дело близится к финалу, — написала Тарасова в социальной сети.

Известно, что тренер является одной из судей проекта, тогда как Загитова и Ягудин — ведущими.

Ранее NEWS.ru писал, что Загитова выложила в Instagram несколько снимков со своей собакой по имени Масару.

Собаку породы акита-ину фигуристка получила в подарок от Японии после победы на Олимпийских играх 2018 года.