Татьяна Тарасова выложила снимок с Загитовой и Ягудиным

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова выложила в Instagram фото со съёмок шоу «Ледниковый период».
Так, на представленном кадре Тарасова в компании олимпийских чемпионов Алины Загитовой и Алексея Ягудина.
Мы начинаем. Дело близится к финалу, — написала Тарасова в социальной сети.
Известно, что тренер является одной из судей проекта, тогда как Загитова и Ягудин — ведущими.
Ранее NEWS.ru писал, что Загитова выложила в Instagram несколько снимков со своей собакой по имени Масару.
Собаку породы акита-ину фигуристка получила в подарок от Японии после победы на Олимпийских играх 2018 года.