Татьяна Навка подвела итоги проекта «Ледниковый период»

https://static.news.ru/photo/436aca30-48fe-11eb-b747-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка подвела личные итоги завершившегося 26 декабря проекта «Ледниковый период».

По её словам, прошедший сезон был «яркий, неоднозначный, насыщенный, с новыми идеями, подходами, взглядами и судьями».

Как я себя чувствовала в роли судьи? И сложно, и лёгко, и увлекательно, — и всё это одновременно! — написала Навка в социальной сети.

Олимпийская чемпионка также добавила, что получила массу положительных эмоций и колоссальный опыт от проекта.

Победителями шоу «Ледниковый период» стали Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Второе место получили Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова. Тройку лидеров замкнули Регина Тодоренко и Роман Костомаров.

Ранее NEWS.ru писал, что звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина в соцсетях рассказала поклонникам о своих ощущениях от победы в «Ледниковом периоде». По её словам, данное событие стало для неё неожиданностью.

Сейчас Кузьминой безумно грустно из-за того, что «Ледниковый период» завершился и «сказка в её жизни подошла к финалу».