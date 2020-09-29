Татьяна Навка опубликовала фотографии без макияжа

Российская фигуристка Татьяна Навка поделилась в социальной сети Instagram фотографиями без макияжа и ретуши.
Спортсменка опубликовала снимки, сделанные на озере Валаам, сообщает «Вокруг ТВ».
Портал отмечает, что 45-летняя фигуристка прекрасно выглядит и умудряется поддерживать фигуру и красоту.
По мотивам летнего путешествия. Русский простор, широта души и красота природы! Его Величество Валаам! Дух захватывает от этих пейзажей, воздуха и атмосферы! Красота по-русски! Рекомендую к посещению, — написала Навка под фотографиями.