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Татьяна Навка опубликовала фотографии без макияжа

12:58, 29 сентября 2020 116
Татьяна Навка Татьяна Навка Фото: tatiana_navka/instagram.com

Российская фигуристка Татьяна Навка поделилась в социальной сети Instagram фотографиями без макияжа и ретуши.

Спортсменка опубликовала снимки, сделанные на озере Валаам, сообщает «Вокруг ТВ».

Портал отмечает, что 45-летняя фигуристка прекрасно выглядит и умудряется поддерживать фигуру и красоту.

По мотивам летнего путешествия. Русский простор, широта души и красота природы! Его Величество Валаам! Дух захватывает от этих пейзажей, воздуха и атмосферы! Красота по-русски! Рекомендую к посещению, — написала Навка под фотографиями.

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Как писал NEWS.ru, недавно пользователи социальной сети активно обсуждали слухи о том, что Навка и её муж, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, могут снова стать родителями.

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