Татьяна Навка опубликовала фотографии без макияжа

Фото: tatiana_navka/instagram.com

Певец Николай Басков в настоящее время по-королевски отдыхает в Горном Алтае. Он уже побывал в селе Онгудай, пролетел на вертолёте над горой Белухой и опубликовал видео с Телецкого озера.

Я в восторге от сказочного Алтая, — подписал видео в Instagram Басков. Его видео демонстрирует не только самое большое и красивое озеро Алтая, на кадрах заметен и вертолёт, на котором,...