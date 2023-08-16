Татьяна Лазарева заявила, что Алла Пугачева переоценила свои силы в России Татьяна Лазарева сообщила о желании Пугачевой примириться с коллегами в России

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Татьяна Лазарева

Российская телеведущая и юмористка Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сообщила, что Алла Пугачева приезжала в Россию весной 2023 года, чтобы «помирить» перессорившихся из-за СВО коллег, пишет StarHit. По ее словам, певица «переоценила свои силы», поэтому не стала оставаться в стране. Лазарева также сообщила, что Пугачева «всегда была принципиальной девушкой со своим мнением» и пела песни, которые заставляют думать.

Сама телеведущая несколько лет назад переехала в Испанию и прекратила общение со многими коллегами в РФ, которые начали критиковать ее позицию. Лазарева не исключает, что однажды вернется на родину, однако сейчас большинство ее друзей «уже не в Москве», поэтому пока приезжать назад ей не хочется. Юмористка подчеркнула, что верит в то, что однажды снова приедет в Россию.

Ранее актриса Яна Поплавская раскритиковала заявление Лазаревой, которая в одном из интервью сообщила, что радуется регулярным атакам беспилотников на российские города и недавней попытке мятежа ЧВК «Вагнер». Лазарева пояснила, что очень ждет смены нынешнего режима в России и ей все равно, что именно приведет к этому. В ответ на это Поплавская предложила сделать Лазаревой патриотично-профилактическую прививку.