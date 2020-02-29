https://static.news.ru/photo/8b900174-5ac8-11ea-bdfb-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Буланова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Татьяна Буланова рассказала о драке, которая произошла во время её выступления в Рязани. По словам исполнительницы, ничего серьёзного не произошло, она даже не заметила случившегося и продолжила петь.

Буланова отметила, что про инцидент узнала только накануне, когда ей прислали видеозапись. По её словам, там кого-то успокаивали.

Что-то произошло у зрителей, кого-то успокаивали, как мне показалось, драки не было особой. Я даже не заметила и продолжила выступление, — сказала Буланова в комментарии телеканалу «Звезда».

Видео драки было опубликовано в соцсетях.

Как писал NEWS.ru, драка случилась на концерте «Легенды 80-х и 90-х», куда Буланова приехала в качестве специального гостя. Две зрительницы концерта начали потасовку одновременно с началом одной из песен. В конфликт втянулись соседи по зрительному залу. Дерущихся удалось быстро разнять.