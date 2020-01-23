https://static.news.ru/photo/325832fa-3de7-11ea-8dc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Талантливая и востребованная актриса Татьяна Арнтгольц рассказала, что в родном Калининграде бывает не часто, придерживается здорового образа жизни, а мечтает только об одном — отключить телефон и выспаться.

У меня нет рецепта счастья. Я просто живу. Чего я хочу? Отключить телефон и хорошенько выспаться, — рассказала она в интервью argumenti.ru.

Она также рассказала, что с сестрой-двойняшкой у них никогда не было соперничества и зависти, их практически не путают — настолько у Ольги и Татьяны разные характеры. Татьяна старше на 20 минут и всегда относилась к своей сестре, как к младшей, оберегала её.

Не скажу, что я сторонница диет, но, например, пью зелёный чай, а не кофе. Практически не ем мясо. И стараюсь включать в рацион фрукты, овощи. И побольше, — поделилась Татьяна.

Как писал NEWS.ru, Татьяна Арнтгольц познакомила своего коллегу и возлюбленного Марка Богатырёва с родителями. По словам окружения пары, встреча прошла в родном городе актрисы Калининграде. Богатырёв испытывал волнение перед тем, как впервые увидеть родных невесты, однако всё прошло хорошо. В начале июня 2019 года поклонники 37-летний ведущей «Жди меня» активно обсуждали обручальное кольцо, которое появилось на её безымянном пальце. На все вопросы о замужестве актриса отвечала, что «пока рановато» делать такой шаг.