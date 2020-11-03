Тарзана раскритиковали за тело и грязную ванную, как в дешёвом отеле

https://static.news.ru/photo/60c02760-1de8-11eb-95ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

50-летний стриптизёр Сергей Глушко, известный под сценическим псевдонимом Тарзан, опубликовал в социальной сети селфи из ванной, однако многим поклонникам пришлись не по вкусу антураж и то, как выглядит мужчина.

Тарзан сделал снимок на телефон в зеркало в ванной с голым торсом, поджав живот и расправив плечи. Подписчики тут же принялись обсуждать обшарпанную крышку чехла его смартфона, грязь на зеркале и полках и другие недостатки.

Впечатление, что гостиница низшего класса, — написала одна из подписчиц.

Другой пользователь Сети выразил недоумение, зачем Тарзан так сильно втянул живот. Впрочем нашлись и те, кто встал на защиту артиста.

Ранее муж певицы Наташи Королёвой, стриптизёр Сергей Глушко записал видео, в котором опроверг обвинения в изменах супруге и предложил всем желающим женщинам заработать на участии в шоу на Первом канале. На видео, которое Тарзан опубликовал в своём Instagram, он заявил, что устал от того, что все вокруг обсуждают его личную жизнь. В своём обращении Глушко предложил всем девушкам, которые считают, что он с ними изменял Наташе Королёвой, прийти на ток-шоу и получить деньги за эти истории, писал NEWS.ru.