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Тарзан: «Теряем мы умение любить и сострадать»

15:29, 30 сентября 2020
Фото: instagram.com/tarzan___official

Российский актёр и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, опубликовал в своём Instagram странное послание, которое было адресовано певцу Стасу Костюшкину. При этом танцор намекнул, что музыкант его поддержал в трудный момент.

Ранее в Сети появилось общее видео двух звёзд. Бывший участник дуэта «Чай вдвоём» танцевал под песню Наташи Королёвой «Маленькая страна», а Тарзан выбрал хит своего друга «Женщина, я не танцую».

Спасибо, Стас, за все слова, но мораль сей басни такова. Что слишком велика цена уплачена природе, к сожалению. Ведь за умение говорить — теряем мы умение любить и сострадать. Теряем мы желание к прощению, — обратился Тарзан к своему другу.

Раздор в семье Наташи Королёвой начался, когда она вернулась из отпуска и не обнаружила своих драгоценностей. Выяснилось, что Тарзан приглашал в дом подружек, которые обворовали певицу. А затем из ниоткуда возникла «любовница» Тарзана — неизвестная актриса из Краснодарского края, которая забросала публику подробностями интимных отношений с танцором.

Как писал NEWS.ru, Анастасия Шульженко, одна из виновниц скандала вокруг пары Сергея Глушко и Наташи Королёвой, поучаствовала в телешоу и согласилась сдать анализ на беременность.

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