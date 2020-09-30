Тарзан: «Теряем мы умение любить и сострадать»

https://static.news.ru/photo/6fb54d84-0319-11eb-831a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/tarzan___official

Российский актёр и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, опубликовал в своём Instagram странное послание, которое было адресовано певцу Стасу Костюшкину. При этом танцор намекнул, что музыкант его поддержал в трудный момент.

Ранее в Сети появилось общее видео двух звёзд. Бывший участник дуэта «Чай вдвоём» танцевал под песню Наташи Королёвой «Маленькая страна», а Тарзан выбрал хит своего друга «Женщина, я не танцую».

Спасибо, Стас, за все слова, но мораль сей басни такова. Что слишком велика цена уплачена природе, к сожалению. Ведь за умение говорить — теряем мы умение любить и сострадать. Теряем мы желание к прощению, — обратился Тарзан к своему другу.

Раздор в семье Наташи Королёвой начался, когда она вернулась из отпуска и не обнаружила своих драгоценностей. Выяснилось, что Тарзан приглашал в дом подружек, которые обворовали певицу. А затем из ниоткуда возникла «любовница» Тарзана — неизвестная актриса из Краснодарского края, которая забросала публику подробностями интимных отношений с танцором.

Как писал NEWS.ru, Анастасия Шульженко, одна из виновниц скандала вокруг пары Сергея Глушко и Наташи Королёвой, поучаствовала в телешоу и согласилась сдать анализ на беременность.