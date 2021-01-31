Тарзан рассказал, как накажет экс-любовницу и её подругу

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Муж Наташи Королёвой Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, рассказал о том, как будут наказаны его бывшая любовница Анастасия Шульженко и её подруга Милана Миломанова. Провинциальные красотки стали известны, благодаря скандалу с изменой, в который угодил Тарзан.

Шульженко опубликовала видео, где милуется с культуристом, после чего он чуть не расстался с женой.

Сейчас танцор написал на обеих подружек заявление, по его словам, на данный момент ведутся процессуальные действия. Об этом Тарзан рассказал в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ .

Я вас уверяю: медленно, но неотвратимо правосудие рассадит всех по своим местам. Звучат мои слова не страшно. Не страшнее того, что исполняли эти дамы, — сказал артист.

По словам мужа Наташи Королёвой, он всего лишь хочет, чтобы восторжествовала справедливость. Потому что всё происходившее плохо отразилось на репутации культуриста.

Одна мадам уже присела. По поводу хейта. Это слово переводится как ненависть. У меня есть сын, жена, родители. Испокон веком благородство и доброта были уделом сильных людей. Но зло должно быть наказано, — пояснил артист свою позицию.

Милана Миломанова, снявшая скандальное видео, недавно попросила у супругов прощения. Но Наташа Королёва отказалась принимать извинения провинциальной девицы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Наташа Королёва и её муж стриптизёр Сергей Глушко (Тарзан) представили публике новый клип на песню «Гори-гори!». Видео было снято в Занзибаре во время съёмок пары в реалити-шоу «Племя».