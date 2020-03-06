https://static.news.ru/photo/1d6b0682-5fbc-11ea-b3af-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глушко с Наташей Королёвой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Танцор Сергей Глушко, известный как Тарзан, объяснил, почему он уже 20 лет живет в гармонии с певицей Наташей Королёвой.

Даже если ты сто тысяч раз прав, но видишь непонимание со стороны второй половинки, то всё. Скажи: «Я не прав». Подойти и заяви: «Извини, дорогая», — рассказал Глушко в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой».

По его словам, любящие люди должны слышать друг друга. Они с Королёвой никогда не забывают про годовщину свадьбы, так как для них это важное событие.

Ранее News.ru писал, что Тарзан спародировал композитора Игоря Николаева — бывшего мужа Наташи Королёвой. На своей странице в Instagram он опубликовал фотографию, на которой он запечатлён в компании мужчин с накладными усами и в париках с длинными волосами.