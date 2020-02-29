Сергей Глушко, известный как Тарзан, нашёл повод заговорить о разводе. Это
Иван Ургант предложил мужу певицы смастерить вазу на гончарном круге прямо в студии. Оба артиста принялись за дело, но вдруг ваза Урганта разорвалась. Ведущий посетовал, что ваза ушла, на что Тарзан отреагировал совершенно неожиданно.
Так бывает. Обычно, правда, жёны уходит от мужей, — сделал вывод муж Наташи Королёвой.
Интересно, что поклонники танцора увидели в этом намёк на расставание с певицей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что стриптизёр Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, шокировал своих поклонников, опубликовав в Instagram новую фотографию. Однако интернет-пользователи не оценили юмор танцовщика.
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