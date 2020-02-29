https://static.news.ru/photo/260e2384-5b46-11ea-9693-fa163e074e61_660.jpg Тарзан и Наташа Королёва Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press

Сергей Глушко, известный как Тарзан, нашёл повод заговорить о разводе. Это случилось в шоу «Вечерний Ургант», где ведущий предложил танцору сделать подарок жене своими руками.

Иван Ургант предложил мужу певицы смастерить вазу на гончарном круге прямо в студии. Оба артиста принялись за дело, но вдруг ваза Урганта разорвалась. Ведущий посетовал, что ваза ушла, на что Тарзан отреагировал совершенно неожиданно.

Так бывает. Обычно, правда, жёны уходит от мужей, — сделал вывод муж Наташи Королёвой.

Интересно, что поклонники танцора увидели в этом намёк на расставание с певицей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стриптизёр Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, шокировал своих поклонников, опубликовав в Instagram новую фотографию. Однако интернет-пользователи не оценили юмор танцовщика.