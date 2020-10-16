Таролог предсказала будущее Воли и Утяшевой после слухов об измене

https://static.news.ru/photo/12727106-0ff8-11eb-bfe0-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/pavelvolyaofficial

Экстрасенс и таролог Марианна Абравитова сделала расклад на ситуацию в семье шоумена Павла Воли и телеведущей Ляйсан Утяшевой, которая складывается после появившихся слухов об измене Воли с эскортницей.

Абравитова пришла к выводу, что общение между 41-летним комиком и 16-летней девушкой, действительно, было, передаёт Пятый канал.

Действительно общение было. Была одна компания, веселье, возможно, флирт. Классической измены, конечно же, не было. Здесь можно говорить о чёрном пиаре со стороны девушки за счет Воли, — сказала таролог.

При этом экстрасенс отметила, что образ жизни Воли — «звезды класса А» — и его работа в сфере шоу-бизнеса располагают к тому, чтобы вокруг мужчины крутились девушки — «охотницы».

Я должна сказать, что на данный момент Павел верен свой Ляйсан и не планирует менять её на кого-то другого, но я вижу, что Утяшевой очень не понравилась эта история и шумиха. Она отреагировала достаточно болезненно, — заявила экстрасенс.

По словам Абравитовой, карты советуют шоумену быть острожным и аккуратным, «отфильтровывая» людей, с которыми сталкивает жизнь.

15 октября в Интернете появились фотографии, на которых известный комик и резидент Comedy Club Павел Воля запечатлён с несовершеннолетней эскортницей. Фото опубликовала некая девушка в своём Instagram, снабдив снимки недвусмысленными комментариями.

Как писал NEWS.ru ранее, близкий друг шоумена и комика Павла Воли Гарик Мартиросян дал пояснения в связи с появлением в СМИ фотографии своего приятеля в компании несовершеннолетней эскортницы. По словам Мартиросяна, фото является поддельным, а Воля не изменяет Ляйсан Утяшевой.