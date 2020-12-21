Тарасова появилась на съёмках «Ледникового периода» в инвалидном кресле

https://static.news.ru/photo/02fa17ae-43ad-11eb-9a22-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Тарасова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

73-летний тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова во время съёмок шоу «Ледниковый период» находилась в инвалидном кресле.

Всему виной сильные боли в спине, из-за которых Тарасова вынуждена ограничивать свои передвижения. Во время длительных съёмок на малой арене «Лужников» её вывозят за стол жюри, а после окончания съёмок спускают обратно.

Несмотря на возникшие проблемы со здоровьем, Татьяна Анатольевна не пропускает съёмочные дни, она участвует в каждой записи программы, сообщает Super.

Как писал NEWS.ru, актриса Ольга Кузьмина в паре с Александром Энбертом покорила жюри в полуфинале шоу. Тарасова назвала номер участников «прелестью невозможной». Артистка получила высшие баллы, сразив всех судей. Теперь она является главной претенденткой на победу в проекте.

Ранее коллеги по «Ледниковому периоду» отреагировали на свадьбу фигуриста и тренера Ильи Авербуха и «папиной дочки» Лизы Арзамасовой. Пара тайно расписалась 20 декабря и только вечером того же дня опубликовала видео из ЗАГСа. Для всех новость о женитьбе Авербуха стала большой неожиданностью.