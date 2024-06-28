«Таня, зачем тебе столько?!»: Буланова рассказала о дорогостоящем хобби Буланова призналась, что безрассудно тратит деньги на обувь

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Татьяна Буланова

Российская певица Татьяна Буланова в беседе с aif.ru призналась, что у нее есть дорогостоящее хобби — покупка обуви. По словам исполнительницы, она безрассудно тратит деньги на этот предмет гардероба. Мать не поддерживает эту «зависимость» и каждый раз вопрошает, зачем покупать так много пар, призналась знаменитость.

Помню, мама сокрушалась: «Таня, зачем тебе столько?! Они все 35-го размера. Куда ты их будешь девать потом? Их не продать даже». Но я их продавать не собираюсь, мне просто нравится… Ну кто-то коллекционирует картины, и это гораздо затратнее. А я вот коллекционирую туфли. Когда плохое настроение, могу открыть коробки, выбрать пару туфель — у меня есть шелковые, расшитые стразами, — посмотреть на них, надеть, сделать несколько шагов по дому. И настроение улучшается, — поделилась Буланова.

Певица объяснила, что в туфлях ей интересны фактура, цвет, форма каблука. По словам Булановой, она обращает внимание на каждую деталь и просто не может отказать себе в удовольствии.

В конце мая певица сообщила о смерти барабанщика ее коллектива Михаила Никифорова. Она добавила, что у него не было проблем со здоровьем, артистка также не знает всех обстоятельств трагедии.