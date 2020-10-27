«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые стал отцом в 52 года

Блогер и бизнесмен Джанлука Вакки и модель Шэрон Фонсека стали родителями девочки, которую назвали Блу Иерусалим.
Вакки, который стал известен в мире, как «танцующий миллионер», после того, как его видеоролики с зажигательными танцами обрели вирусную популярность в Интернете, присутствовал при появлении дочери на свет.
Сначала будущий отец выложил в Instagram видео из предродовой палаты за несколько часов до родов: Вакки и Фонсека, по обыкновению, танцевали. Позже он поделился снимком с новорождённой, прикрыв ей лицо.
Она с нами... Шэрон и я счастливы объявить, что наша дочь Блу Иерусалим Вакки появилась на свет утром. Слава Богу, она здорова. И мы уже любим её больше, чем свою жизнь, — признался новоиспечённый отец.
Как писал NEWS.ru ранее, певица Наталья Подольская сообщила, что у них с Владимиром Пресняковым родился сын Иван.