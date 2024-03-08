Танцоры «приложили» Бузову головой о софит на глазах толпы Подтанцовка случайно ударила Бузову головой о прожектор во время концерта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Подтанцовка певицы Ольги Бузовой случайно ударила артистку головой о прожектор на потолке во время концерта. Соответствующее видео распространил Telegram-канал «НеМалахов».

На кадрах видно, как резко поднимают Бузову над сценой. В этот момент артистка задела головой софит, но не перестала петь свой хит «Мало половин». Вскоре танцоры вернули Бузову на сцену, и она посмотрела наверх, вероятно, пытаясь понять, во что врезалась. После этого мужчины отступили на задний план и стали исполнять танец, а Бузова предложила зрителям подпеть ей.

Ранее Ольга Бузова расплакалась во время съемок нового телешоу «Это нормально?» после предсказания экстрасенса Лины Джебисашвили о скором рождении дочери. На вопрос Бузовой о том, что ее ждет в личной жизни, экс-участница «Битвы экстрасенсов» ответила, что ей стоит ждать прибавления в семье уже через два года. Также экстрасенс предрекла певице знакомство с новым возлюбленным.

Услышав предсказание, Бузова не смогла сдержать слез. Певица несколько раз переспросила экстрасенса, точно ли она будет любимой и родит первенца. Она также призналась, что верит в любовь, но уже «устала ждать».