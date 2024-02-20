Танцор в рваных колготках уронил Мадонну со стула на концерте в Сиэтле

Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Американская певица Мадонна упала во время исполнения песни Open Your Heart во время шоу на Climate Pledge Arena в Сиэтле, пишет Daily Mail. Сидящую на стуле исполнительницу уронил одетый в рваные колготки танцор, который не устоял на тонких шпильках.

Женщина не пострадала. Telegram-канал RT на русском опубликовал видео с концерта. На кадрах мужчина подходит к сидящей на стуле 65-летней певице, хватает стул и тащит его. Однако через несколько шагов теряет равновесие, падает и тянет за собой Мадонну. Та, не смутившись, быстро встает и продолжает выступление.

Ранее Мадонна подшутила над папой римским во время концерта в Милане. Исполнительница появилась на публике в толстовке с капюшоном, на груди которой виднелась вышивка с портретом католического священника с горящими крыльями и надписью Madonna поперек. Женщину сфотографировали в «скандальном образе», когда она выходила из отеля после выступления на Mediolanum Forum.

До этого российский певец Юрий Лоза заявил, что популярность Мадонны во многом связана с тем, как она подходит к своей творческой деятельности. Он отметил, что исполнительница выбирает качественный материал и хороших авторов. Композитор подчеркнул, что Мадонна «уверенно бомбит в одну точку».