Танцор Полунин «удалил» татуировку с Путиным

https://static.news.ru/photo/163f957c-c3ed-11ea-adbf-fa163e074e61_660.jpg Сергей Полунин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Балетный танцор Сергей Полунин опубликовал новое фото на своей странице в Instagram. На фото танцор в майке, которая слегка прикрывает грудь.

Поклонники танцора удивились, так как на теле танцора не обнаружили знаменитой татуировки с изображением президента РФ Владимира Путина.

Зачем мы скрываем правду? — подписал танцор фотографию.

Сергей Полунин удалил из социальной сети все фото, где он изображён с татуировкой, а также фотографии с российским паспортом. Теперь на его странице всего семь фотографий и одно видео.

Ранее NEWS.ru побеседовал с танцором и выяснил, зачем Сергей Полунин сделал татуировку на груди с российским лидером. По словам балетного танцора, татуировка была сделана в качестве поддержки Владимира Путина во время президентских выборов в России.