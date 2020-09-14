Танцор Папунаишвили прокомментировал слухи о разводе

https://static.news.ru/photo/e0a40464-f68e-11ea-8e3e-fa163e074e61_660.jpg Евгений Папунаишвили Фото: e_papunaishvili/instagram.com

Двукратный победитель проекта «Танцы со звёздами» Евгений Папунаишвили с иронией отреагировал на слухи о своём разводе с Салимой Бижабер.

Ранее друзья пары рассказали, что Папунаишвили с женой и дочкой не виделся с весны. Между супругами произошёл разлад.

Хореограф опубликовал снимок с возлюбленной. Звёздная пары сидит в машине и улыбается. Таким способ они доказали, что в их союзе царит любовь и взаимопонимание.

Желаем c Салимой всем, кроме жёлтой прессы, хорошего дня. Главные редакторы некогда уважаемых мною СМИ имеют возможность позвонить мне лично и спросить, но они трусливо этого не сделали, а просто погнались за громкими заголовками. Бог им судья, — подчеркнул танцор.

В свою очередь поклонники заметили, что их кумир не подтвердил, но и не опроверг информацию о разводе. Но большинство интернет-пользователей обрадовались даже такому комментарию от кумира.

Слава Богу! Я уже расстроиться успела! Счастья вашей семье, — написала одна из подписчиц.

С итальянским стилистом Салимой Бижабер 38-летний танцор познакомился в салоне красоты, где женщина работала по приглашению. У них быстро закрутился роман, уже через несколько месяцев Папунаишвили сделал ей предложение, а ещё через пять месяцев у пары родилась дочка.

Как писал NEWS.ru, актриса и телеведущая Агата Муцениеце, которая недавно пережила развод с актёром Павлом Прилучным, прокомментировала расставание рэп-исполнителя Тимати с моделью Анастасией Решетовой. Она отметила, что новость стала для неё полной неожиданностью, и пошутила, что после такого количества расставаний следует ждать волну свадеб.