Танцор Евгений Папунаишвили расстался с женой

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Двукратный победитель проекта «Танцы со звёздами» Евгений Папунаишвили расстался с женой. По словам его друзей, танцор уже с весны не видеться с супругой и дочкой.

О том, что между супругами произошёл разлад, никто из поклонников артиста даже не догадывался. Однако близкие были в курсе, что между ними пробежала чёрная кошка.

С женой и дочкой Женя не виделся с весны. Недавно только Салима прилетела в Москву и привезла Софию, — рассказали StarHit в окружении пары.

С итальянским стилистом Салимой Бижабер 38-летний танцор познакомился в салоне красоты, где женщина работала по приглашению. У них быстро закрутился роман, уже через несколько месяцев Папунаишвили сделал ей предложение, а ещё через пять месяцев у пары родилась дочка.

Ранее Папунаишвили рассказал о своей семейной жизни. Он отметил, что у жены темперамент покруче, чем у него, даже случаются конфликты, как и у всех живых людей. Но они не могут долго дуться друг на друга, быстро отходят и начинают смеяться.

Ранее стало известно, что расстались рэпер Тимати и его девушка Анастасия Решетова. Они были в отношениях с 2014 года. О разрыве с музыкантом модель сообщила в Instagram. Она отметила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира, писал NEWS.ru.