«Там была бы уголовка»: Рудковская назвала причину смерти Лены Миро Рудковская заявила, что скандального блогера Лену Миро «настигла карма»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Яна Рудковская

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале назвала смерть скандального блогера Лены Миро (Елены Мироненко) в ДТП наказанием за поступки, которые она совершила в жизни. По ее словам, Миро сделала себе имя на «грязи» и клевете. Рудковская отметила, что блогер скрывалась в Америке от преследований артистов, потому что на нее было написано «столько заявлений, что там была бы не одна уголовка».

Она одно время маниакально преследовала меня, писала обо мне гадости чуть ли не ежедневно. Ладно про меня, про детей. Я всегда думала как и чем живут такие люди. Жить в таком негативе, когда тебя проклинают за твои «статейки» несколько десятков людей. Есть такое выражение «карма настигла». Оно означает, что человек рано или поздно будет держать ответ, за все, что совершил в своей жизни, — пояснила Рудковская.

Ранее блогер и модель Виктория Боня заявила, что не испытывает злорадства по поводу смерти оскорблявшей ее в публикациях Миро. По словам Бони, покойная писала в своих публикациях «мерзкие» вещи о ее семье. Модель предположила, что Миро «была переполнена хейтом». Она также высказала сомнения в том, что Миро существовала в реальной жизни.



До этого стало известно, что Миро, известная своими скандальными публикациями о звездах шоу-бизнеса на LiveJournal, умерла после ДТП в Соединенных Штатах Америки. Она впала в кому и недавно скончалась. Мать Миро летала на похороны за границу, в то же время отец блогера отказался от поездки.