«Талантливый человек»: Пригожин высказался о Марии Захаровой Пригожин назвал потрясающими стихи, написанные Захаровой для Фадеева и Валерии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова является фантастически талантливым человеком, заявил музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин на пресс-конференции в РИА Новости перед юбилеем. Таким образом он прокомментировал съемки клипа на песню Максима Фадеева и Валерии «До предела», слова которой написала дипломат. По мнению Пригожина, Захарова сочинила потрясающие стихи, передает корреспондент NEWS.ru.

Почему сейчас на клипе 30 с чем-то миллионов просмотров, это абсолютная органика. Маша Захарова написала потрясающие стихи, она фантастически талантливый человек, человек высокой культуры, сколько писем она написала потрясающих, шедевральных, — сказал продюсер.

Пригожин добавил, что Захарова также является сердечным человеком. Он признал, что никогда не встречал столь порядочных людей. Пригожин уверен, что Захарова «заслуживает всех немыслимых комплиментов».

Ранее Пригожин признался, что его шокировало молчание певицы Аллы Пугачевой по теме теракта в «Крокус Сити Холле». Он напомнил, что артистка должна подавать пример и быть образцом. Продюсер также вспомнил прошлые заявления Примадонны, в которых она говорила, что она в России «одна такая».